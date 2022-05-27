Malatya'da arı kovanı yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da arı kovanı yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

27.05.2022 12:00
Malatya'da arı kovanı yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde arı kovanı taşıyan tır devrildi, 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde arı kovanı taşıyan tır devrildi, 2 kişi yaralandı.

Sürgü Mahallesinde G.Y. (48), yönetimindeki 07 AVB 665 plakalı arı kovanı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü G.Y. ile Z.I. (51), 112 Acil Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zarar gören kovanlar ise Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Ziraat Odası'nın koordinesinde yakın çevredeki arıcılar tarafından başka araca nakledildi.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da arı kovanı yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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