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Malatya'da asayiş

6 saat önce

Malatya'da bir şüpheli, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Malatya'da bir şüpheli, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde iki farklı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde olayın şüphelisini belirledi.

Düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayan ekipler, 2 ayrı evden çalınan 3 cep telefonu, 5 gümüş künye, 1 altın künye, 6 gümüş yüzük ve çok sayıda takı malzemesi ile 140 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanalboyu Caddesi'nde yaptıkları uygulamada dolandırıcılık suçlamasıyla aranan şüpheli A.G'yi yakaladı.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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