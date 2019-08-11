Son Dakika Haberleri: Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi

41 dakika önce

Malatya protokolü ile vatandaşlar düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi, System.String[]
Malatya protokolü ile vatandaşlar düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Malatya Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılan bayramlaşma törenine kent protokolü yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen bayramlaşma programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Başkan Güder, İl Emniyet Müdürü Ömer Oral, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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