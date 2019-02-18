Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'daki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Malatya'daki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kafede henüz öğrenilemeyen bir nedenle S.Y ve F.M arasında tartışma çıktı.



Kafe dışına çıkan ikili kavgaya dönüşen olayda birbirlerini bıçakla yaraladı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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