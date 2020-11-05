Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Mahallesi'nde iki grup arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda U.Ç. ve E.K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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