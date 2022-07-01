Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

01.07.2022 12:28
Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından yapılan 'PANGEA XV' operasyonunda bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından yapılan 'PANGEA XV' operasyonunda bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 3 işyerine işlem yapıldı.

Malatya'da, İnterpol Genel Sekreterliği koordinesinde sahte ve yasadışı tıbbi ürün üreticilerine, dağıtıcılarına ve satışı yapılan web sitelerine yönelik ilaç ve medikal cihazların satın alınması, tıbbi ürünlerin yasadışı ticaretine karşı mücadelede uluslararası birimler arasında işbirliğini artırmak amacıyla PANGEA XV isimli operasyon gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı eczane ile ıtriyat depolarında arama ve denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde bin 711 adet cinsel içerikli ilaç, damla, ve medikal ürünün sahte ve usulsüz bir şekilde satışının yapıldığı tespit edilen 3 işyerinin sorumluları hakkında TCK 187 suçundan adli tahkikat başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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