Malatya'da Buzlanma Kazası: 6 İşçi Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Malatya'da Buzlanma Kazası: 6 İşçi Yaralı

08.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da buzlanma nedeniyle devrilen işçi servisinde 6 işçi hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.

(MALATYA)- Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu'nun Melekbaba Mahallesi mevkisinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan işçi servisi karşı şeride geçerek kot farkı bulunan alt yola devrildi. Kazada 6 işçi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, buzlanma nedeniyle kaydığı değerlendirilen 44 AHH 982 plakalı, Y.O. yönetimindeki işçi servisi otobüsü kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, yol ile alt yol arasında bulunan kot farkı nedeniyle alt yola düşerek ters şekilde durabildi.

Kaza sırasında serviste bulunan fabrika işçileri, kendi imkanlarıyla ön camı kırarak araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Serviste toplam 6 kişinin bulunduğu öğrenilirken, hafif yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Y.O.'nun kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, servis otobüsü yapılan incelemelerin ardından vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İnceleme, Malatya, Ulaşım, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Buzlanma Kazası: 6 İşçi Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Buzlanma Kazası: 6 İşçi Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.