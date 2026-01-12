Malatya'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Malatya'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

12.01.2026 14:17
MTB Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilerle bir araya geldi, projeleri anlattı ve kutlama yaptı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özcan, borsa binasında düzenlenen programdaki konuşmasında, 7 yıldır görevde olduğunu ve birçok projeye imza attığını söyledi.

Basın mensuplarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Dünya Kayısı Başkenti Malatya'da, kayısının tanıtılması noktasında Anadolu Ajansı önemli katkılar verdi. Bütün gazetecileri ve Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. 7 yıllık görev süremizde lisanslı depo, bazı ürünlerin katma değerini artıracak coğrafi işaret başvurusu ve çeşitli programlar düzenledik. Malatya kayısısının daha ileriye gitmesi için akademik anlamda İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile birçok çalışma yapıyoruz. Kayısı Malatya için önemli bir değer ve bu değeri daha da ileriye götürmek için daha çok çalışacağız."

Özcan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, başarı diledi.

Kaynak: AA

