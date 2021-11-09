Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
Son Dakika › Güncel › Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika