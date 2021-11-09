Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı

Malatya'da henüz bilinmeyen sebepten ötürü 2 katlı bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda yaralı bulunurken olay yerinden de ilk görüntüler geldi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. ARAMA KURTAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. ENKAZDAN 8 KİŞİ YARALI ÇIKARILDI Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı araştırılıyor. İşte olay yerinden ilk görüntüler;

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