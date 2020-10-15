Malatya'da deprem konutlarının yüzde 80'i, millet bahçesinin yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika

MALATYA'da, yapımı devam eden 1533 deprem konutunun yüzde 80'i ile millet bahçesinin yüzde 90'ı tamamlandı. Her iki projenin açılışı 25 Ekim'de Malatya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Elazığ Sivrice merkezli 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'ya 1533 konut yapılması kararı alındı. Depremin ardından yapılan çalışmalar ile kentte binaların yıkıldığı Battalgazi, Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde belirlenen alanlarda konut yapımına başlandı. Hızla ilerleyen deprem konutlarının yüzde 80'i tamamlandı. Yıl sonu depremzedelere teslim edilmesi planlanan konutların, eski İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen ve yüzde 90'ı tamamlanan millet bahçesi ile yapımı tamamlanan Kömürhan ve Tohma köprülerinin açılışının 25 Ekim'de Malatya'yı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı belirtildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN'Malatya'da yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğinden dolayı heyecanlı olduklarını, her iki projenin ve köprülerin kente hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlar için yapılan deprem konutları çok iyi oldu. Aynı zamanda millet bahçesi projesiyle Malatyalılar nefes alacak" dedi.