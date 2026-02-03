Malatya'da Deprem Yarası İyileşmiyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Malatya'nın yaralarını sarmakta diğer deprem illerine kıyasla daha geride kaldığını belirterek, "Buna rağmen şehri yönetenler, özellikle AKP ve AKP'li yöneticiler tarafından, sürekli olarak işlerin yapıldığı, tamamlandığı yönünde bir algı oluşturuluyor. Düzenlenmiş videolarla Türkiye kamuoyuna deprem bölgesinde her şey bitmiş gibi gösteriliyor" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, depremin üçüncü yılının geride kaldığını, dördüncü yıla girildiğini hatırlatarak, "Tüm istatistikler, tüm veriler gösteriyor ki Malatya, diğer deprem illerine göre daha geriden geliyor. Buna rağmen şehri yönetenler, özellikle AKP ve AKP'li yöneticiler tarafından, sürekli olarak işlerin yapıldığı, tamamlandığı yönünde bir algı oluşturuluyor. Düzenlenmiş videolarla Türkiye kamuoyuna deprem bölgesinde her şey bitmiş gibi gösteriliyor" dedi.

"Algı yaratılıyor ama şehir merkezinde tek bir iş yeri yok"

İktidar tarafından deprem sonrası çalışmaların tamamlandığı yönünde bir algı oluşturulduğunu ifade eden İl Başkanı Yıldız, şöyle konuştu:

"Şehir merkezinde tek bir iş yeri bile açılmamışken, Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan bu sözleri nasıl söyleyebiliyorlar, gerçekten anlamış değiliz. Burası Malatya şehir merkezinin en yoğun bölgelerinden biri. İnşaat hala sürüyor. Nereden bakarsanız bakın plansızlık, belirsizlik ve beceriksizlik her yerde."

"Hızlı yapıldı ama hukuk ve kalite göz ardı edildi"

Deprem sonrası sürecin aceleyle yürütüldüğünü söyleyen Yıldız, şunları dile getirdi:

"Bu mahallelerde binalar yükseldikten sonra yaklaşık 200 hak sahibine burada yer verilemedi. Şimdi bir de pazarlıkla yer verilmeye çalışılacağı söyleniyor. Evet, arkamızda da gördüğünüz gibi çalışmalar var, bitmeyen binalar var. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir binada oturan tek bir kişi bile yok. Her şeyi 'aman acele edelim' anlayışıyla yaptılar. Gerekirse okul binasına 'konut' diyelim dediler. Hızlı yaptılar ama hukuku tanımadılar. 'Bir an önce olsun, bir an önce bitsin' dediler. Evet, hız önemlidir, bunu biz de destekliyoruz. Ama hız, hukuk çerçevesinde olmalıydı. Vatandaşın hakkı yenmemeliydi. Müteahhitlere soruyorsunuz, halkın en çok şikayet ettiği konu ne diye; yeni teslim edilen TOKİ konutlarındaki ince işçilik diyorlar. Tesisatlarda sorun var, şurada var, burada var. Vatandaş bunu sorduğunda müteahhitler, "Çok acele istediler, o yüzden böyle teslim etmek zorunda kaldık" cevabını veriyor."

"İş kazalarındaki artış aceleciliğin sonucudur"

İnşaat sürecinde iş güvenliğinin ihmal edildiğini vurgulayan Yıldız, Malatya'daki iş kazalarına dikkat çekerek, "Müteahhitlere gece gündüz çalışmaları için baskı yapmak kolay. Ama Malatya'da 2022–2023 yıllarında iş kazalarından kaynaklı ölüm sayısı 12–13 iken, 2025 yılında bu sayı 38'e çıktı. Bu, nasıl bir aceleciliğin, nasıl bir denetimsizliğin sonucudur" dedi.

"Şehir merkezinde ticaret olmadan Malatya ayağa kalkamaz"

Malatya'nın sadece konutlarla ayağa kalkamayacağını ifade eden Yıldız, şehir merkezindeki ticari alanların durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Evet, dükkanları hızlı teslim edelim. Ama şunu unutmayalım: Şehir merkezinde ticaret olmadan bir şehir olmaz. Bir şehir sadece konutla değil, ticaretiyle ayağa kalkar. Bugün Malatya şehir merkezinde tek bir dükkan bile teslim edilmiş değil. Olabilir, yetişmemiş olabilir. Ama eylül ayında Cumhurbaşkanını buraya getirip açılış yaparak, "Biz bu dükkanları açtık" deyip Malatyalıyı ahmak yerine koyamazsınız. Cumhurbaşkanı gidiyor, ardından etrafı yeniden çevirip inşaata devam ediyorsunuz. Bunlar akla, mantığa sığan işler değil. Evet, işi bitirin. İyi yapın. Yapılan her işe Malatya adına teşekkür ederiz. Yapılan her işi değerli buluruz. Ama biz yapılan işi, vatandaşın mutluluğu üzerinden değerlendiririz. Burayı planlarken kaç tane hak sahibi olduğunu bilmiyor muydunuz? Binalar bittikten sonra kura çekiminde vatandaş burada yer alamayacağını öğreniyor. Bu nasıl bir plansızlıktır?

"Altyapı binalardan sonra yapıldı, sokaklarda yaşayan yok"

Altyapı çalışmalarının binalardan sonra ihale edilmesini eleştiren Yıldız, şunları söyledi:

"Dünyada herhalde ilk defa binalar yapıldıktan sonra altyapısı ihale edilen bir şehir olduk. Malatya bu konuda 2500 yıllık bir şehir ama bu anlamda herhalde bir ilki yaşıyor. Eylül ayında anahtar teslimi yapılan sokaklarda bugün tek bir kişi bile yaşamıyor. Şehir bu kadar belirsizlik içindeyken, bir an önce şehir merkezini ayağa kaldırmanız, dükkanları yapmanız gerekiyordu. Arazi boştu, şartlar uygundu, arazi sizin elinizdeydi; hızlı bir şekilde yapılabilirdi. Ama dört bin küçük esnaf dükkan beklerken sadece 713 tanesi yapıldı. Onların da insanların yürüyerek gidip gidemeyeceği bile henüz belli değil."

"Konutlar Malatya'nın kültürüne ve ihtiyacına uygun değil"

Deprem sonrası yapılan konutların Malatya'nın kültürel ve sosyal yapısına uygun olmadığını savunan Yıldız, "Malatya maalesef beceriksizliğin, belirsizliğin şehri haline geldi. Bu şehir düzgün planlanmadı. Deprem sonrası bu dönemde dünya akıllı binaları, yağmur suyunu toplayan yapıları, kendi enerjisini üreten konutları konuşurken; biz Malatya'nın kültürüne uymayan küçücük balkonlu, dar sitelerde, adeta işçi lojmanını andıran küçük metrekareli evler yaptık" ifadelerini kullandı.

"Köy konutları tarımı ve üretimi desteklemiyor"

Kırsalda yapılan konutların da köy yaşamına uygun inşa edilmediğini belirten Yıldız, "Köylerde durum daha da vahim. Yapılan evler sadece emekliye, tarım yapmayacak kişilere uygun. Tarımı, üretimi desteklemek istiyorsanız; o evlerde ne kayısı deposu var, ne traktör koyacak yer var, ne hayvancılık yapacak alan var. Sadece köyde yaşamak isteyen emekliye uygun evler yaptınız ve tarımı da bu şekilde bitirdiniz" diye konuştu.