Malatya'da dereye devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:30 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Hekimhan
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas
karayolu Hasançelebi
mevkiinde meydana geldi. Hasan K., yönetimindeki 23 VK 128 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Kurucay Deresi'ne devrildi. Ters dönerek duran kamyonetin sürücüsü Hasan K. ile yanındaki Melisa Y., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet devrildiği dereden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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