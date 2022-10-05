Malatya'da 4 milyon 455 bin makaron ile 39 litre sahte içki ele geçirildi

Ekipler, adreslerdeki aramalarda 4 milyon 455 bin 200 bandrolsüz makaron, 39 litre el yapımı sahte alkollü içki, 2 elektronik sigara dolum makinesi ve sigara dolum işleminde kullanılan 2 hava kompresörü ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Malatya 'da düzenlenen operasyonda 4 milyon 455 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 39 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DOWN SENDROMLULAR, HEM ÇALIŞIP HEM EĞİTİM GÖRÜYOR

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Malatya, Güncel, Son Dakika

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