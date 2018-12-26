Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eğitime Kar Tatili

Malatya'da Eğitime Kar Tatili

40 dakika önce

MALATYA'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
MALATYA'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla söz konusu ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:19 Kaynak: DHA

Arapgir, Hekimhan, Malatya, Kar, Güncel
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