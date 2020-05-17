Malatya'da engelli gencin Mehmetçik üniforması giyme hayali gerçekleştirildi - Son Dakika

Malatya'da engelli gencin Mehmetçik üniforması giyme hayali gerçekleştirildi

Malatya'da bedensel ve zihinsel engelli gencin, Mehmetçik üniforması giyme hayalini İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi.

Malatya'da bedensel ve zihinsel engelli gencin, Mehmetçik üniforması giyme hayalini İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Engelli İbrahim Güven (17), dışarı çıkamadığı için maaşını evine getiren jandarma ekiplerine asker üniforması giymek istediğini söyledi. İsteği geri çevirmeyen ekipler, yanlarına asker üniforması ve Türk bayrağı alarak Güven'in Battalgazi ilçesi Karatepe Mahallesi'ndeki evine yeniden gitti. Asker üniformasını giyen Güven, Türk bayrağını öperek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi