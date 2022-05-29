Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş - Son Dakika
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Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş

29.05.2022 00:47
Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu.

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Gülay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.P. idaresindeki 44 ACS 106 plakalı otomobille T.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan T.A. sert bir şekilde yere çakıldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MALATYA

Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş
Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş - Son Dakika


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