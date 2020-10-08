Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Doğanşehir ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskınla gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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