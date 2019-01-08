Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

52 dakika önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay 15 gün ile 1 yıl 3 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay 15 gün ile 1 yıl 3 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murat Kuran, Yunus Bağlıkol, F.S ve A.B ile avukatları katıldı.

Yaptıkları son savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Duruşma savcısı, davaya ilişkin mütalaasında, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Kuran ve Bağlıkol'a 6 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık F.S'ye ise 1 yıl 3 ay 15 gün, A.B'ye ise 1 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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