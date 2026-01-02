Malatya'da genç kız bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Malatya'da genç kız bıçaklanarak öldürüldü

02.01.2026 13:07
Sosyal medya tartışması sonrası 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Malatya'da sosyal medya üzerinden çıkan tartışmada 19 yaşındaki genç kız, göğüs kısmından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili zanlı tutuklandı.

Olay, 31 Aralık Çarşamba akşamı Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde seyyar kestane tezgahı işleten B.E. ile I.D. sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın ardından I.D., arkadaşı Sena Nur Doğan (19) ile birlikte B.E.'nin tezgahına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında B.E., Sena Nur Doğan'ı (19) göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.E., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sena Nur Doğan ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defin edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

