Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde bir kamyonda uyuşturucu bulunduğu belirlendi.
Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada 3 paket halinde 13 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, şüpheliler E.G. ile U.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.
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