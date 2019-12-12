Malatya'da, "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, 'Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme' semineri düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da, "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" semineri düzenlendi

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası ve yem üreticileri işbirliğiyle "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" konulu sektör içi eğitim semineri düzenlendi.

Malatya'da,

Malatya Ticaret Borsası ve yem üreticileri işbirliğiyle "Hayvan Beslenme ve Bilgilendirme" konulu sektör içi eğitim semineri düzenlendi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında düzenlenen eğitim seminerinin açılışında, hayvancılık sektörünün kendi içerisinde et ve gıda gibi kategorilere ayrıldığını söyledi.

Borsa olarak, hayvancılık sektörünün sorunlarının çözülmesi noktasında eğitim programlarının düzenlenmesini desteklediklerini anlatan Özcan, "Sıkıntıları doğru teşhis ederek, uygun ortamlarda dile getirerek çözmeye çalışıyoruz. Sektörle ilgili sorunların çözülmesi içi gerek siyasi iradeyle gerekse de kamuyla paylaştık. Kısmen sonuç aldığımız konular oldu. Malatya hayvancılık sektöründe son zamanlarda bölgenin yükselen değeri konumuna geldi. Önemli yatırımlar yapıldı." dedi.

Üretim maliyetlerinin yükseldiğini, bu maliyetin et fiyatlarına yansımadığına işaret eden Özcan, şöyle devam etti:

"Tarım Şurası'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı gerçekten önemli kararlar aldı. İnşallah bu şurada alınan kararların önümüzdeki dönemde sektörü daha iyi noktaya taşıyacağını ve bir taraftan üretim maliyetlerini düşürerek, bir taraftan da vatandaşın daha uygun fiyata kırmızı et tüketimini gerçekleştireceği bir noktaya götüreceğini düşünüyoruz. Resmi rakamlara göre kentte 500 bin büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriliyor. Bu rakamın yaklaşık 200 bini büyük baş."

Yazıhan ilçesinde 3 bin dönüm üzerine Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Özcan, "Orta ve büyük ölçekli yetiştirme alanlarıyla 15 bin başlık hayvan kapasiteli organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Bu bölgeye yapacağımız yatırım Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığında onaylanmasının ardından 3 etap halinde yapılacak. İlk etap için ön görülen kaynak 17 milyon lira." diye konuştu.

Ramazan Özcan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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