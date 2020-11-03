Malatya'dan ekim ayında 34 milyon dolarlık dolarlık ihracat yapıldı

Malatya'dan ekim ayında 34 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği bildirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentten ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 16 artışla 34 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

2020 yılının ilk 10 ayında toplam 239 milyon 710 bin dolar ihracatın yapıldığı Malatya'da yılın en yüksek ihracatı ekim ayında yapıldı.

Malatya'da ekim ayında ihracatta ilk sırayı 20 milyon 851 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri aldı. Kuru meyve ve mamullerini sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller ile makine aksamları takip etti.

Kentten ekim ayında 79 ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat 5 milyon 73 bin dolarla Irak'a gerçekleşti. Irak'ı, ABD ve Almanya takip etti.

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden bu yana ilin sanayisindeki ihracat yapan firma sayısını arttırmak bu sayede kentin ihracat rakamlarının artmasını sağlamak ve döviz girdisini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sadıkoğlu, ocak ayında yaşanan deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sarsılan ekonominin toparlanmaya başladığını aktararak, "Her ay artan ihracat rakamlarımız toparlanmanın hızlandığını gösteriyor. İlimizin ihracat artış hızı ülkemizin ihracat artış hızıyla aynı oranda ilerliyor. Ekim ayında yakalanan bu ihracat artışının devam edeceğini düşünüyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin ve şehrimizin ihracattaki payını artırmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kulandı.