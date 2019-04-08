Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı
24 dakika önce
Malatya'da iş yerine silahlı saldırıMALATYA - Malatya'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.
Malatya
'da iş yerine silahlı saldırı
MALATYA - Malatya'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buhara
Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucunda iş yerinin camlarına 3 adet kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulunurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:04 Kaynak: İHA
Galatasaray, Linnes'le 3 Yıllık Anlaştı
İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler
Malatya'da Korkutan Deprem!
Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir