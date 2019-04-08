Son Dakika Haberleri: Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı

24 dakika önce

Malatya'da iş yerine silahlı saldırıMALATYA - Malatya'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

MALATYA - Malatya'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucunda iş yerinin camlarına 3 adet kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulunurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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