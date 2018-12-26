Malatya'da Kaçak Kazı Şüphelileri Yakalandı
37 dakika önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
Malatya
'da düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Doğanşehir
ilçesi Erkenek
Mahallesi Akka Deresi mevkisinde definecilerin kaçak kazı yapacakları tespit edildi.
Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları 2 saatlik aramanın ardından 3 şüpheliyi ellerinde metal arama detektörü ile define arama amaçlı çalışma yaptıkları esnada yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: AA
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