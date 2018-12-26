Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Kazı Şüphelileri Yakalandı

Malatya'da Kaçak Kazı Şüphelileri Yakalandı

37 dakika önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Malatya'da Kaçak Kazı Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Malatya'da düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Akka Deresi mevkisinde definecilerin kaçak kazı yapacakları tespit edildi.

Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları 2 saatlik aramanın ardından 3 şüpheliyi ellerinde metal arama detektörü ile define arama amaçlı çalışma yaptıkları esnada yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: AA

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