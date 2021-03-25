Malatya'da kar mesaisi - Son Dakika

Malatya'da kar mesaisi

25.03.2021 17:49
Malatya'da kar mesaisi, System.String[]

Çarşamba gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, Malatya kırsalında özelikle ilçelerde etkili oldu.

Çarşamba gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, Malatya kırsalında özelikle ilçelerde etkili oldu. Meteoroloji tarafından önceden yapılmış olan uyarılar nedeniyle gerekli tedbirleri alan ve ekipleri hazır bekleten Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına anında başladı.

Kar yağışıyla birlikte tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yollarda vatandaşların olumsuzluklar yaşamaması için çalışıyor. Acil durumlara karşı tedbirlerini alan ve ekiplerini hazır bekleten Büyükşehir Belediyesi, buzlanmalara karşı tuzlama, yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 25 mahallede yol açma çalışmalarına devam ediyor. Arapgir'de 13, Battalgazi'de 6, Kale'de 5 ve Yazıhan ilçesinde 1 yolda çalışmalar aralıksız sürüyor. - MALATYA

Malatya'da kar mesaisi
Malatya'da kar mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da kar mesaisi - Son Dakika


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