Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğleden sonra etkili olan kar nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerliyor.
Ana arterler ve kavşaklarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri uyarıyor.
Öte yandan, kar yağışından korunmak isteyenler, otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?