Malatya'da karla mücadele çalışması başladı - Son Dakika

Malatya'da karla mücadele çalışması başladı

15.01.2021 10:43

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaptı.

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahallelerin yollarını açmak için karla mücadele çalışmasına başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başkanlığından gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı karla mücadele kapsamında alınacak önlemler belirlendi.

Alınan kararlarla birlikte ilçenin muhtelif bölgelerine karla mücadele ekipleri konuşlandırıldı.

Belediye ekipleri ilçenin yüksek bölgelerinden Kozluk Mahallesi ile çevresinde etkisini artıran kar yağışından dolayı ulaşımın aksamadan devam etmesi için karla mücadele çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, şöyle devam etti:

"Kar yağışından dolayı ilçemizin farklı bölgelerinde oluşabilecek sıkıntıların önüne erken müdahaleyle geçmek adına her türlü tedbiri almış durumdayız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri 7/24 görev başındadır. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatları doğrultusunda görevleri tebliğ edilen Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz, buzlanma riski olan yollarımızın sürekli açık kalması ve ulaşımın aksamaması adına çalışmalarına hız vermiştir."

İlçemizin yüksek kesimlerinden olan Kozluk bölgesindeki yollarda ekiplerin karla mücadele çalışması yaptığını bildiren Karakuş, "Kar yağışının oluşturabileceği riskli durumları bertaraf etmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Özellikle kırsal bölgelerdeki mahalle yollarımızı tek tek açıyoruz. Meteoroloji verilerini sürekli takip ederek, çalışma alanlarımızı daha da genişleteceğiz. Bizlerde sürekli ekiplerimizin yanında, onlarla birlikte çalışmaları koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya'da karla mücadele çalışması başladı
Malatya'da karla mücadele çalışması başladı
Malatya'da karla mücadele çalışması başladı
Malatya'da karla mücadele çalışması başladı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da karla mücadele çalışması başladı - Son Dakika


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