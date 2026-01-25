Malatya'da Nişan Töreni Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
Malatya'da Nişan Töreni Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Malatya'da Nişan Töreni Karbonmonoksit Zehirlenmesi
25.01.2026 04:14
Malatya'daki düğün salonunda karbonmonoksit gazından etkilenen 113 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir düğün salonunda düzenlenen nişan töreninde karbonmonoksit gazından etkilenenlerin sayısı 113'e yükseldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, salonda gerçekleştirilen nişan merasimi sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Zehirlenme belirtileri gösteren 46 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmıştır. Genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş olup, bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ile ihmal ve kusuru bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Nişan Töreni Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Malatya'da Nişan Töreni Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
