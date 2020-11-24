Malatya'da öğrenciden öğretmenlerine "uzaktan" kutlama - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde ikinci sınıf öğrencisi Seyfullah Çakantemur, babasın da yardımıyla evde hazırladığı "İlk Öğretmen" videosuyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ara tatil sonrası uzaktan eğitime devam edilmesiyle öğrenciler, evlerinde hazırladıkları videolarla öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Seyfullah Çakantemur, babasının da yardımıyla eğlenceli bir klip hazırladı.
Bilgisayar ortamında hazırlanan klipte "İlk Öğretmen" şarkısını playback ile seslendiren Çakantemur, çizgi film karakterlerinin de kendine eşlik etmesiyle tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
- Kaynak: AA
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