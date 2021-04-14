MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya yönünden, Adıyaman istikametine ilerleyen Ragip P. yönetimindeki 44 FV 376 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce bariyerlere çarptı, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Rahip F. ile yanındaki araçtaki Ruhiye F. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.