Malatya\'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Miraç Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 44 AEN 015 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları yerinden sökerek sulama kanalına düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA