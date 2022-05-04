Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

04.05.2022 20:31

- Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu.

- Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

MALATYA - Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu. Aralıklarla süren yağışla birlikte caddeler su altında kaldı.

Şehir merkezinde öğle sularında başlayan sağanak, doluya dönüştü. Aralıklarla süren yağışla birlikte caddeler su altında kaldı. Kırsal kesimlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı Darende ilçesinde yer yer sele dönüşürken, Akçadağ, Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde etkisini artıran yağışların hayatı olumsuz etkilediği öğrenildi.

Kent genelinde etkili olan yağışların bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

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Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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