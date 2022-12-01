Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis - Son Dakika
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Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis

01.12.2022 11:41
Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis

Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu.

Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı.

Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

Olay

Hacıabdi Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö, konuyu emniyete bildirmişti. Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Asliye Ceza Mahkemesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis - Son Dakika
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