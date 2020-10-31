Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

31.10.2020 00:57
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da çıkan silahlı kavgada1 kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda arkadaş oldukları ileri sürülen M.Y. ile A.A. arasında yaşanan tartışma sonrası açılan ateş neticesinde A.A. sağ ayak parmaklarına isabet aldı. Olay yerinde cadde üzerine çıkarak yardım isteyen A.A.'nın durumunu fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken, yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olay sonrası kaçan şüpheli M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'den güzel haberler art arda geldi! Depremden 16 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkartıldı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak
İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi         
07:18
İzmir depreminden sonra İzmir depreminden sonra "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı         
00:23
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu         
21:18
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 07:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei