Malatya'da Terör Örgütü Propagandası Yapanlara Gözaltı
35 dakika önce
Malatya'da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
'da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Akçadağ
ilçesine bağlı Darıca
ve Altunlu mahallelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsın evinde mahkeme kararı ile arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet fişek, 8 adet kitap, 3 adet CD, 1 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet cep telefonu ve 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.Y. ve Y.K. isimli 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İl dışında olduğu tespit edilen 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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