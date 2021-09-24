Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusuna başlandı.
Kaynak: DHA
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