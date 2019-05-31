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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

27 dakika önce

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Necip Fazıl Bulutluöz (46) idaresindeki 44 AG 058 plakalı kamyonet ile ehliyetsiz sürücü İ.Ç. (17) yönetimindeki 06 SC 946 plakalı otomobil merkez Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Kamelya Sokak'ta çarpıştı.
Otomobilin çöp konteynerine çarparak durabildiği kazada, sürücülerden İ.Ç. ile her iki araçta bulunan Mehmet Ethem Ş. (17), Murat Berkehan B. (17), Hürkan Ö. (18) ile Ahmet Can E. (16) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:14 Kaynak: AA
Necip Fazıl Kısakürek, Malatya, Güncel
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