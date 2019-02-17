Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

14 dakika önce

Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında, aranan 59 şüpheli yakalandı.

Malatya'da
Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında, aranan 59 şüpheli yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Malatya'da da 4 ekip ve 659 personelin katılımıyla yapıldı.

Uygulama kapsamında 157 iş yeri kontrol edildi. 8 iş yerine ruhsat bulunmaması, canlı müzik ruhsatı bulunmaması, kapalı alanda sigara içilmesi, SGK bildirimi yapılmaması gibi nedenlerden dolayı cezai işlem yapıldı.

Ekipler, 6 bin 292 kişinin kimlik sorgusu yaparak, aranan 59 şüpheliyi yakaladı, 468 araç kontrol edildi, 4 araca 3 bin 782 lira ceza kesildi.

Kontrollerde, 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:28 Kaynak: AA

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