Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 780 adet sentetik ecza maddesi, 30 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 780 adet sentetik ecza maddesi, 30 adet ecstasy hap ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MALATYA
