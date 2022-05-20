Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

20.05.2022 09:35

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, el yapımı patlayıcı, silahlar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki zanlı tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, el yapımı patlayıcı, silahlar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan teknik takip sonunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet el yapımı patlayıcı, 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 tabanca, 500 fişek, 1 kesici alet ile 364 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanan 3 zanlıdan ikisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltındaki diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda el yapımı patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

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Kaynak: AA

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