Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!

Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu!
02.12.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da veteriner Furkan Demirbay, husumetli olduğu kişilerce tabanca ile vuruldu, 2 şüpheli kaçtı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde veteriner Furkan Demirbay, husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olay, tartışma sırasında gerçekleşti, iki şüpheli kaçtı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde veteriner Furkan Demirbay (32), husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Demirbay yaralanırken, 2 şüpheli kaçtı. Olay, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; veteriner olan Furkan Demirbay (32), esnaf arkadaşını ziyarete gitti. Telefon ile konuşarak iş yeri dışına çıkan Demirbay, saat 14.45 sıralarında husumet yaşadığı 2 kişi ile tartıştı.

ZORLA ARACA BİNDİRİLMEK İSTENDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Zorla arabaya bindirilmek istenilen Demirbay, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 şüpheliden birinin kullandığı tabancadan çıkan mermi ile yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demirbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yeşilyurt, Güvenlik, Malatya, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında Duruşmadaki sözleri dikkat çekici Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Kanalizasyonda cenin bulundu Kanalizasyonda cenin bulundu
Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi
Avrupa’da eski defterler açıldı Polonya, Almanya’dan tazminat istedi Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi
Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR’dan döndü Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü
Fenerbahçe’ye yıldız futbolcusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

17:09
Yılbaşında sil baştan değişiyor Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL’yi bulan var
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var
17:01
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor
15:23
“Yayalar evimi izliyor“ şikayeti üst geçidi yıktırdı
"Yayalar evimi izliyor" şikayeti üst geçidi yıktırdı
15:21
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir
14:58
Botaş tesisinde yangın Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi
Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 17:28:04. #7.12#
SON DAKİKA: Arkadaşını ziyarete giden veteriner husumetlileri tarafından vuruldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.