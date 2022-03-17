Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

17.03.2022 23:50
Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Malatya'da yangın sırasında dumandan etkilenmemek için sundurmaya çıkan ve epilepsi nöbeti geçirerek mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da yangın sırasında dumandan etkilenmemek için sundurmaya çıkan ve epilepsi nöbeti geçirerek mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda, bebek arabası ve bisikletlerin bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre epilepsi hastası T.Ç, yoğun duman nedeniyle panik yaparak, apartmanın ön tarafındaki sundurmadan inmek istedi. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren T.Ç, burada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sundurmada mahsur kalan T.Ç, de itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sedye ile ambulansa taşındı.

Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Samsun'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Samsun'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi İtfaiye, hem söndürdü hem de hayata döndürdü İtfaiye, hem söndürdü hem de hayata döndürdü

Epilepsi, Malatya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
00:03 Bulgaristan eski Başbakanı'na gözaltı şoku
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement