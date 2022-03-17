Malatya'da yangın sırasında sundurmada mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Malatya'da yangın sırasında dumandan etkilenmemek için sundurmaya çıkan ve epilepsi nöbeti geçirerek mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda, bebek arabası ve bisikletlerin bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre epilepsi hastası T.Ç, yoğun duman nedeniyle panik yaparak, apartmanın ön tarafındaki sundurmadan inmek istedi. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren T.Ç, burada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sundurmada mahsur kalan T.Ç, de itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sedye ile ambulansa taşındı.