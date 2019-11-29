Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde devriye gezen Polat Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Fındık Mahallesi ile Çavuşlu Mahallesi yol ayrımında çapraz şekilde park edilmiş traktörü, şüpheli görerek inceledi.

Ekipler, traktörün römorkunda çalıntı olduğu değerlendirilen 600 kilogram kurutulmuş yaprak tütün bulunduğunu belirledi.

Olayın şüphelisi olarak K.Ç, O.D. ve Ü.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmadan önce de bin 500 kilogram yaprak tütün çaldığı tespit edildi.

Gözaltındaki 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.