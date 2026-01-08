Malatya'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
Malatya'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara

08.01.2026 23:45
Malatya Valiliği, 9 Ocak 2026'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Valiliği, Meteoroloji verilerine göre 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riski beklendiğini belirterek, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ve özellikle öğrencilerin can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi. Bu kapsamda Malatya ili genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul, engelli ve hamile personelin, anne ve babası çalışan olup anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu bulunan personelden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin 9 Ocak 2026 tarihinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin çalışma durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi.

Malatya Valiliği, vatandaşların resmi duyuruları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önemle rica etti.

Kaynak: ANKA

