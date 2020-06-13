Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika

Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSabah saatlerinde Malatya'nın Battalgazi İlçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada Sivas yönünden gelen kağıt yüklü tren ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Sabah saatlerinde Malatya'nın Battalgazi İlçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada Sivas yönünden gelen kağıt yüklü tren ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kazada trenlerde görevli Sami Atalay, Yılmaz Güneş, İbrahim Halil Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları lokomotiflerden AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Mahmut Kaya'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kayıp olarak aranan Mehmet Ulutaş'ın da cansız bedenine ulaştı. Arama çalışmalarının sonlanmasının ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Taha AYHAN/ MALATYA,
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:16 Kaynak: DHA
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