Malatya'daki PKK/KCK davasında yargılanan 7 sanıktan 6'sına ceza - Son Dakika

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan aralarında eski ve mevcut HDP il yöneticileri, İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi Başkanı ile Demokratik Bölgeler Partisi il yöneticisinin de bulunduğu 7 sanıktan 6'sına 1 yıl 16 ay 3 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Tutuksuz yargılanan eski ve mevcut HDP il yöneticileri Ahmet Aksu, Özcan Ağdaş, Aziz Doğan, Ahmet Sertkaya ile İnsan Hakları Derneği İl Başkanı Gönül Öztürkoğlu ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi Nermin Tuncel ve Hasan Karvar'ın "silahlı terör örgütü üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasına yapmak" suçlarından 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Öztürkoğlu, Tuncel, Karvar ve Ağdaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Doğan'a "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 16 ay 3 gün, Aksu'ya ise aynı suçtan 1 yıl 18 ay hapis cezası veren heyet, sanık Sertkaya'nın beraatine hükmetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 27 Kasım 2018'de kent merkezi ile Yazıhan, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinde belirlenen 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda eski ve mevcut HDP il yöneticileri Ahmet Aksu, Özcan Ağdaş, Aziz Doğan, Ahmet Sertkaya ile İnsan Hakları Derneği Malatya İl Başkanı Gönül Öztürkoğlu ve DBP yöneticisi Nermin Tuncel ve Hasan Karvar gözaltına alınmıştı.