Malatya Eğitim Vakfı 40. Yıl Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya Eğitim Vakfı 40. Yıl Kutlaması

27.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Eğitim Vakfı, 40. Onur Gecesi'ni 5 Şubat'ta AKM'de düzenleyecek. Katılımlar bekleniyor.

Malatya Eğitim Vakfı'nın 40. Yıl Onur Gecesi etkinliği, 5 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana 40 bini aşkın gence burs veren Malatya Eğitim Vakfı, 40. Onur Yılı'nı 5 Şubat'ta AKM'de düzenlenecek özel bir geceyle kutlayacak.

Resepsiyon ile başlayacak gecede açılış konuşmasını, vakfın Kurucular Kurulu Başkanı Ahmet Kürşat Hacıevliyagil yapacak.

Hacıevliyagil, Kurucular Kurulunun ikinci nesil ilk başkanı olarak, "Bu topraklara borçluyuz" denilerek çıkılan yolda gerçekleştirilen faaliyetleri ve vakfın geleceği için başlattıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını aktaracak.

Vakıf Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu ise yapacağı açılış konuşmasında 1985 yılında kurulan vakfın geçen 40 yılda her yıl imkanı olmayan binlerce öğrenciye burs veren bir iyilik hareketine nasıl dönüştüğünü anlatacak. Tecdelioğlu, vakfın gelecek vizyonunu da katılımcılarla paylaşacak.

Gecede, vakfa gönül vermiş çok sayıda davetlinin katılımıyla ve valilik izniyle başlatılan Malatya Eğitim Vakfı SMS bağış kampanyasının da lansmanı gerçekleştirilecek.

Özel bir video gösteriminin ardından Prof. Dr. Fahri Işık'ın "İnsanlık Anadolu'dan Doğdu" başlıklı sunum yapacağı gece, Malatyalı sanatçı Mehmet Erdem'in konseri ile tamamlanacak.

Kaynak: AA
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:42:34. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya Eğitim Vakfı 40. Yıl Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.