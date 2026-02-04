Malatya Esnafından Kalıcı İşyeri Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya Esnafından Kalıcı İşyeri Talebi

04.02.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremler sonrası esnaflar hala kalıcı işyerlerine geçiş yapamadı, durumun acil çözüme ihtiyacı var.

HABER: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen esnafın hala kalıcı işyerlerine yerleşemediğini belirterek, "Bir an önce kalıcı yerlere girmemiz lazım. Kalıcı yerlere girildiği zaman Malatya canlanır, Malatya ayağa kalkar. Esnafı ayağa kaldırmadan Malatya'yı ayağa kaldırmak mümkün değil" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Keskin, depremin üçüncü yılının geride kaldığını, dördüncü yıla girildiğini hatırlatarak, "Esnafımız hala konteynerlerde, kalıcı işyerlerine giremedi. Esnafın gerçekten büyük bir sıkıntısı var" diye konuştu.

Keskin, özellikle sanayi bölgesindeki tabloya dikkati çekerek, "Sanayi bölgesinde 930 adet ağır hasarlı dükkan var. Diğer taraftan ise kendilerine başka yerlerde işyeri çıkan kiracı esnafımız bulunuyor. Yani esnafımız büyük bir sıkıntı içerisinde" ifadesini kullandı.

"Esnafı ayağa kaldırmadan Malatya'yı ayağa kaldırmak mümkün değil"

Sorunun çözümü için kalıcı işyerlerine bir an önce geçilmesi gerektiğini vurgulayan Keskin, şunları söyledi:

"Bunu aşabilmek için yetkililere de söyledim. Bir an önce kalıcı yerlere girmemiz lazım. Kalıcı yerlere girildiği zaman Malatya canlanır, Malatya ayağa kalkar. Esnafı ayağa kaldırmadan Malatya'yı ayağa kaldırmak mümkün değil. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattım, bakanlara da anlattım."

Akpınar bölgesinde yapılan yeni düzenlemelere de değinen Keskin, küçük metrekareli dükkanların esnaf için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Akpınar Akpınar bizim temel taşımızdı. Ama bugün 13, 14, 15, hatta 10 metrekarelik dükkanlar var. Bu insanlar bu dükkanlara nasıl sığacak? Nasıl girecekler? Bu da ayrı bir sorun" dedi.

"Malatya meydansız, çarşısız bir şehir haline geldi"

Emlak Konut tarafından daha önce çizilen Akpınar projesinin sonradan değiştirildiğine işaret eden Keskin, "Emlak Konut'un çizdiği bir proje vardı. İki katlıydı. Niyazi Mısri tarafında üstlerinde bina vardı ama Akpınar'da kesinlikle bina yoktu. İçerisinde yaya yolu vardı, yeşil alan vardı, cami vardı. Yani projede her şey vardı sonra proje değişti. Malatya sadece bununla ilgili bir sorun yaşamıyor. Malatya meydansız bir şehir oldu, çarşısız bir şehir oldu" ifadelerini kullandı.

"Depremde devletin lambaları sönerken esnafın lambası yandı"

Başkan Şevket Keskin, depremden en fazla zarar gören iller arasında yer alan Malatya'nın KOSGEB kredi ödemelerinin ertelenmesini de isteyerek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha görüşelim. Eğer bir görüşme imkanı bulursak, ya faizsiz bir kredi bu KOSGEB dönmez ama biraz ertelemek lazım. Depremde zarar gören 11 il deniliyor ama en fazla zarar gören 4 il ve 2 ilçe var. En büyük yıkımı yaşayan yerlerden biri Malatya. Eğer Malatya bu kadar büyük zarar görmeseydi, esnafımız bugüne kadar kalıcı yerine girebilirdi. Ama hala kalıcı yere giremedik. Bu yüzden esnafın gerçekten büyük bir sıkıntısı var. Esnaf olmadan şehir olmaz. Devletin lambası yanarken esnafın da lambası yanar. Hatta depremde devletin lambaları sönerken esnafın lambası yandı."

"30 yıl prim yatıran esnaf 'gariban' muamelesi görmemeli"

Esnafın önemli bir bölümünün emekli olduğunu belirten Keskin, verilen emekli maaşlarıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi esnafımızın çoğu da emekli. Emeklilere verilen 20 bin lira gibi küçük bir parayla bu esnaflar geçinemiyor.  Benim esnafım 25–30 yıl prim yatırdı. O günkü prime bakarsanız, bugün en az 2,5 milyon lira devlete para yatırmışız. Cebimizden verdik, kazancımızdan verdik, çoluk çocuğumuzun nafakasından keserek verdik. Biz de şunu istiyoruz: Biz size yaklaşık 2,5 milyon lira para verdik. Siz de bize emekli olduğumuz zaman 'gariban' muamelesi yapmayın. Biz emekliyiz. Biz bu devlete büyük hizmet vermiş, 30 yıl prim yatırmış bir esnaf sanatkar camiasıyız. Devletin malını deniz görmedik; 'devletin malı yetim malıdır' diyerek yaşadık. Ama bazılarına bakıyorsunuz hala 'devletin malı denizdir' anlayışı devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Esnafından Kalıcı İşyeri Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
Adım adım 1. Lig Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:38:35. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya Esnafından Kalıcı İşyeri Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.