Malatya Esnafından Kalıcı İşyeri Talebi

HABER: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen esnafın hala kalıcı işyerlerine yerleşemediğini belirterek, "Bir an önce kalıcı yerlere girmemiz lazım. Kalıcı yerlere girildiği zaman Malatya canlanır, Malatya ayağa kalkar. Esnafı ayağa kaldırmadan Malatya'yı ayağa kaldırmak mümkün değil" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Keskin, depremin üçüncü yılının geride kaldığını, dördüncü yıla girildiğini hatırlatarak, "Esnafımız hala konteynerlerde, kalıcı işyerlerine giremedi. Esnafın gerçekten büyük bir sıkıntısı var" diye konuştu.

Keskin, özellikle sanayi bölgesindeki tabloya dikkati çekerek, "Sanayi bölgesinde 930 adet ağır hasarlı dükkan var. Diğer taraftan ise kendilerine başka yerlerde işyeri çıkan kiracı esnafımız bulunuyor. Yani esnafımız büyük bir sıkıntı içerisinde" ifadesini kullandı.

"Esnafı ayağa kaldırmadan Malatya'yı ayağa kaldırmak mümkün değil"

Sorunun çözümü için kalıcı işyerlerine bir an önce geçilmesi gerektiğini vurgulayan Keskin, şunları söyledi:

"Bunu aşabilmek için yetkililere de söyledim. Bir an önce kalıcı yerlere girmemiz lazım. Kalıcı yerlere girildiği zaman Malatya canlanır, Malatya ayağa kalkar. Esnafı ayağa kaldırmadan Malatya'yı ayağa kaldırmak mümkün değil. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattım, bakanlara da anlattım."

Akpınar bölgesinde yapılan yeni düzenlemelere de değinen Keskin, küçük metrekareli dükkanların esnaf için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Akpınar Akpınar bizim temel taşımızdı. Ama bugün 13, 14, 15, hatta 10 metrekarelik dükkanlar var. Bu insanlar bu dükkanlara nasıl sığacak? Nasıl girecekler? Bu da ayrı bir sorun" dedi.

"Malatya meydansız, çarşısız bir şehir haline geldi"

Emlak Konut tarafından daha önce çizilen Akpınar projesinin sonradan değiştirildiğine işaret eden Keskin, "Emlak Konut'un çizdiği bir proje vardı. İki katlıydı. Niyazi Mısri tarafında üstlerinde bina vardı ama Akpınar'da kesinlikle bina yoktu. İçerisinde yaya yolu vardı, yeşil alan vardı, cami vardı. Yani projede her şey vardı sonra proje değişti. Malatya sadece bununla ilgili bir sorun yaşamıyor. Malatya meydansız bir şehir oldu, çarşısız bir şehir oldu" ifadelerini kullandı.

"Depremde devletin lambaları sönerken esnafın lambası yandı"

Başkan Şevket Keskin, depremden en fazla zarar gören iller arasında yer alan Malatya'nın KOSGEB kredi ödemelerinin ertelenmesini de isteyerek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha görüşelim. Eğer bir görüşme imkanı bulursak, ya faizsiz bir kredi bu KOSGEB dönmez ama biraz ertelemek lazım. Depremde zarar gören 11 il deniliyor ama en fazla zarar gören 4 il ve 2 ilçe var. En büyük yıkımı yaşayan yerlerden biri Malatya. Eğer Malatya bu kadar büyük zarar görmeseydi, esnafımız bugüne kadar kalıcı yerine girebilirdi. Ama hala kalıcı yere giremedik. Bu yüzden esnafın gerçekten büyük bir sıkıntısı var. Esnaf olmadan şehir olmaz. Devletin lambası yanarken esnafın da lambası yanar. Hatta depremde devletin lambaları sönerken esnafın lambası yandı."

"30 yıl prim yatıran esnaf 'gariban' muamelesi görmemeli"

Esnafın önemli bir bölümünün emekli olduğunu belirten Keskin, verilen emekli maaşlarıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi esnafımızın çoğu da emekli. Emeklilere verilen 20 bin lira gibi küçük bir parayla bu esnaflar geçinemiyor. Benim esnafım 25–30 yıl prim yatırdı. O günkü prime bakarsanız, bugün en az 2,5 milyon lira devlete para yatırmışız. Cebimizden verdik, kazancımızdan verdik, çoluk çocuğumuzun nafakasından keserek verdik. Biz de şunu istiyoruz: Biz size yaklaşık 2,5 milyon lira para verdik. Siz de bize emekli olduğumuz zaman 'gariban' muamelesi yapmayın. Biz emekliyiz. Biz bu devlete büyük hizmet vermiş, 30 yıl prim yatırmış bir esnaf sanatkar camiasıyız. Devletin malını deniz görmedik; 'devletin malı yetim malıdır' diyerek yaşadık. Ama bazılarına bakıyorsunuz hala 'devletin malı denizdir' anlayışı devam ediyor."