Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner'e ziyaret - Son Dakika

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner'e ziyaret

6 saat önce

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'i ziyaret etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner'e ziyaret, System.String[]

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'i ziyaret etti.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Hülya Bektaş Bingöl'ün de bulunduğu ziyarette konuşan MGC Başkanı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Temsilcisi Güner, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güner, "Spor Bilimleri Fakültemiz bölgemizin göz bebeğidir. Bin 200 öğrenci eğitim görüyor. Bunların istihdamı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu ise fakülteyle ilgili bilgi verdikten sonra şunları kaydetti:

"Cemiyetimiz ve TSYD İl Temsilciliğimizin her zaman desteklerini gördük, teşekkür ediyoruz. Yeni yılda, yeni etkinlikler yapmak istiyoruz. Malatya'da spor konusunda yapılacak etkinlikleri de destekliyoruz."

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Malatya İnönü Üniversitesi, Gündoğdu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:52 Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
22:52 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLARIN 5'İNE TUTUKLAMA TALEBİ (1) - Son Dakika
22:52 BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika
22:51 Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
22:50 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:55:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]