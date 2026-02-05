Malatya Kuzey Çevre Yolu İncelemesi - Son Dakika
Malatya Kuzey Çevre Yolu İncelemesi

Malatya Kuzey Çevre Yolu İncelemesi
05.02.2026 23:30
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Malatya'nın stratejik çevre yolunu inceledi, yatırımları aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım aksında stratejik öneme sahip Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'daki temasları kapsamında Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'nın 16 ilin geçiş noktasında yer alması nedeniyle ulaşım ağlarının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, 2002 yılından bu yana Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Bölünmüş yol uzunluğunun 36 kilometreden 475 kilometreye çıkarıldığını ifade eden Uraloğlu, hiç bitümlü sıcak karışım yolu yokken 363 kilometre bitümlü sıcak karışım yol yapıldığını belirtti.

Tohma Köprüsü ve Fırat Nehri üzerindeki Kömürhan Köprüsü'nün Malatya'ya kazandırıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli'nin de hizmete açıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, ayrıca Gürün-Gökpınar Turistik Yolu, Doğanşehir Giriş-Çıkışı, Battalgazi İl Yolu, Yazıhan-Arapgir Yolu, Kurucaova Geçişi, Arapgir-Divriği Yolu, Arguvan Çevre Yolu, Yazıhan-Kurşunlu Yolu ve Güzelyurt İl Yolu gibi önemli projelerin tamamlandığını aktardı. Toplam 53,5 kilometre uzunluğunda, 3 etap halinde projelendirilen Malatya Çevre Yolu'nun şehir içi trafik yükünü azaltacak çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, yolun 26,1 kilometrelik birinci etabının 2 Nisan 2022'de hizmete açıldığını, 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimin ise geçen yıl tamamlandığını bu kesimde 8 adet köprü ve 8 adet üst geçit köprüsünün inşa edildiğini belirtti.

Şu anda Battalgazi Kavşağı ile Elazığ-Malatya Ayrımı Pütürge Kavşağı arasındaki 15,3 kilometrelik üçüncü etapta çalışmaların sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 kilometrelik bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolun tamamlandığını ve toplamda 42,2 kilometreye ulaşıldığını ifade etti. Proje kapsamında 35 köprüden 26'sının tamamlandığını belirten Uraloğlu, kalan kesimin de bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte şehir geçişinde pik saatlerde 50 dakikaya kadar çıkan sürenin 25 dakikaya düşeceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, yıllık toplam 1 milyar 32 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun ise 19 bin ton azaltılacağını ifade etti. Projenin organize sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracağını, ticaret ve turizme de önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı olarak Malatya'nın gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, projede emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Kuzey Çevre Yolu İncelemesi

Malatya Kuzey Çevre Yolu İncelemesi
